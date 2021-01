FIFA 21 Ultimate Team: disponibile il nuovo pacchetto gratis con Twitch Prime

Se siete alla ricerca di nuovi membri per la vostra squadra in FIFA 21 Ultimate Team, sappiate che è appena approdato su Twitch un nuovo pacchetto gratuito che può essere riscattato da tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming, ovvero il servizio conosciuto fino a poco tempo fa con il nome Twitch Prime.

Il pacchetto in questione di FIFA 21 Ultimate Team è uno dei tanti che verranno regalati sul portale di streaming nel corso dei prossimi mesi e nasconde al suo interno i seguenti contenuti: 1 oggetto Player Pick OVR 81+ e 4 oggetti Rari Giocatore Oro. Se volete riscattare questo esclusivo bonus non dovete far altro che collegare il vostro account Amazon Prime (senza un abbonamento attivo al servizio Prime non potrete usufruire dei vantaggi su Twitch) al vostro profilo Twitch. Una volta effettuato il collegamento, recatevi sulla pagina dedicata alla promozione di FIFA 21 e cliccate sul tasto azzurro con su scritto "Riscatta", così che possa aprirsi una finestra nella quale accedere al proprio account EA. Va precisato che se avete più piattaforme associate allo stesso account, il bonus verrà assegnato alla prima di queste sulla quale effettuerete l'accesso dopo aver attivato il pacchetto.

Vi ricordiamo inoltre che è attualmente possibile riscattare senza costi aggiuntivi anche una skin di Apex Legends e una serie di contenuti per Rocket Arena.