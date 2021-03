FIFA 21 Ultimate Team: EA regala pacchetti gratis, basta un login per riscattarli

Electronic Arts sta concedendo dei pacchetti gratis a tutti coloro che hanno avviato e giocato la modalità Ultimate Team di FIFA 21. I premi saliranno progressivamente di valore in base al momento in cui avete iniziato a giocare al calcistico di EA, il cui debutto risale allo scorso 6 ottobre 2020.

Il giveaway fa parte dell'iniziativa "FUT Player Days", e proprio come nelle sue precedenti edizioni include anche sfide aggiuntive e offerte in-store, in aggiunta ai pacchetti premio. A partire dalle ore 18:00 di oggi, lunedì 8 marzo, sono infatti online gli sconti su due tipologie di pacchetti: il Gold Players Premium pack, disponibile per 24 ore per 12.500 gettoni anziché 25.000 al cui interno potrete trovare tre carte oro raro e nove comuni, ed il Mega Pack, che invece potrete acquistare per 17.500 gettoni al posto di 35.000 il quale contiene 30 carte in totale, di cui 18 oro rare e le restanti 12 comuni.

Per quanto riguarda i pacchetti che potrete riscattare gratuitamente, ecco di seguito una graduatoria secondo la quale riceverete i vostri regali in base a quando avete iniziato a giocare a FUT Ultimate Team:

Tier 4 (138-141 giorni): Ultimate Pack

Tier 3 (116-137 giorni): Rare Mega Pack

Tier 2 (61-115 giorni): Prime Gold Players Pack

Tier 1 (1-60 giorni): Jumbo Premium Gold Pack

A voi quale pacchetto spetterà? Per scoprirlo vi basterà effetuare il login in FIFA 21 Ultimate Team e riscattare i vostri premi, nel mentre potrete dare uno sguardo a tutte le nuove offerte.

Tra le novità recentemente introdotte dagli sviluppatori del calcistico, segnaliamo l'arrivo dei nuovi FIFA 21 Icon Moments, pacchetti all'interno dei quali è ora possibile trovare giocatori come Pelé, Zidane, e Roberto Baggio.