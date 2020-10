FIFA 21 Ultimate Team: guida ai migliori giocatori economici per le SCR

Le Sfide Creazione Rosa rappresentano uno degli aspetti principali di FIFA 21, fondamentali per ottenere carte speciali particolarmente forti. Per completarle vi ritroverete però spesso a dover acquistare alcuni giocatori sul mercato, e diventerà quindi importante capire come spendere il meno possibile.

In generale, vi ritroverete spesso ad avere necessità di giocatori con overall compresi tra 83 e 86 per aumentare il valore della rosa da scambiare all’interno della SCR per riscuotere la relativa ricompensa. La maggior parte di questi giocatori, siccome è molto utilizzata nelle rose normali, vi costerà una cifra troppo elevata per essere spesa ad uso esclusivo di una Sfida Creazione Sfida; vi sono però alcune carte che potete trovare a prezzi stracciati sul mercato, solitamente perché il giocatore in questione è carente in alcune caratteristiche chiave per il suo ruolo (spesso questo vale per giocatori che hanno una scarsa velocità).

Vediamo ora i giocatori più economici, almeno nel momento in cui scriviamo, di ciascuna fascia di overall compresi tra 83 e 86. Naturalmente, ricordate che i prezzi potrebbero cambiare anche radicalmente durante l’anno.

Giocatori Economici 83 di Overall

Éver Banega – CC – Al shabab

Lukáš Hrádecký – POR – Bayer Leverkusen

Koen Casteels – POR – Wolfsburg

Kevin Trapp – POR – Frankfurt

Charles Aránguiz – POR – Leverkusen

Anthony Lopes – POR – Lyon

Steve Mandanda – POR – Marseille

Kieran Trippier – TD – Atletico Madrid

Zlatan Ibrahimovic – ATT – AC Milan

João Moutinho – CC – Wolves

Dušan Tadic – AT – Ajax

Edin Džeko – ATT – Roma

Aitor Fernández – POR – Levante

Jose Gaya – TS – Valencia

Thomas Strakosha – POR – Lazio

Duván Zapata – ATT – Atalanta

Martin Dúbravka – POR – Newcastle

Pau Lopez – POR – Roma

Gonzalo Higuaín – ATT – Inter Miami

Josip Ilicic – AT – Atalanta

André Onana – POR – Ajax

Roman Bürki – POR – Dortmund

Salvatore Sirigu – POR – Torino

Rui Patrício – POR – Wolves

Kasper Schmeichel – POR – Leicester City

Nicolás Tagliafico – TS – Ajax

Idrissa Gueye – CDC – PSG

Marcelo Brozovic – CDC – Inter Milan

Guerreiro – TS – Dortmund

José Callejón – ED – Fiorentina

Isco – COC – Real Madrid

Pizzi – ED – Benfica

Grimaldo – TS – Benfica

Lucas Leiva – CDC – Lazio

Giocatori Economici 85 di Overall

Luis Alberto – COC – Lazio

Miralem Pjanic – CC – Barcelona

Péter Gulácsi – POR – RB Leipzig

Thiago Silva – DC – Chelsea

Mauro Icardi – ATT – PSG

Parejo – CC – Villarreal

Milan Škriniar – DC – Inter Milan

Gianluigi Donnarumma – POR – AC Milan

Leonardo Bonucci – DC – Piemonte Calcio

Diego Godín – DC – Cagliari

Koke – CC – Atletico Madrid

Giocatori Economici 86 di Overall

Yann Sommer – POR – Borussia Monchengladbach

Marco Verratti – CC – PSG

Thomas Müller – COC – Bayern Munich

Mats Hummels – DC – Borussia Dortmund

David Silva – COC – Real Sociedad

Gerard Piqué – DC – Barcelona

