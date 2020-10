FIFA 21 Ultimate Team: guida agli obiettivi argento settimana 1

Per poter aumentare velocemente il livello giocatore fino al massimo di 30 entro la fine della Stagione 1, e sbloccare così le relative ricompense, tornano molto utili gli obiettivi settimanali di FIFA 21 Ultimate Team.

Esattamente come accadeva nel capitolo precedente della serie, anche quest’anno avrete un massimo di due settimane per completare tutti gli obiettivi, prima che questi spariscano per lasciare il posto ai successivi, mentre l’intera Stagione durerà ben 50 giorni, più che sufficienti per raggiungere il livello 30 senza nemmeno correre troppo.

La lista completa degli obiettivi settimanali, che potete trovare all’interno del menu Obiettivi della home della modalità Ultimate Team, è divisa in compiti di livello Bronzo, Argento e Oro: per ottenere l’accesso a una categoria di obiettivi dovrete prima completare tutti quelli della categoria precedente. Di seguito potete trovare tutti i compiti di livello Argento, mentre se non avete ancora completato gli obiettivi di Bronzo FIFA 21 potete controllare la nostra guida dedicata.

Precisione in Palla Misteriosa - 630 xp : segna un gol con un tiro di precisione in una partita di Palla Misteriosa

: segna un gol con un tiro di precisione in una partita di Palla Misteriosa 3 di Precisione - 788 xp : segna con 3 tiri di precisione

: segna con 3 tiri di precisione Segna in 4 - 1.103 xp : segna almeno un gol in 4 partite differenti

: segna almeno un gol in 4 partite differenti Cross Chiave - 630 xp: effettua un assist con un cross in una qualsiasi modalità di FUT

Dopo aver completato tutti i quattro obiettivi di questa lista otterrete un’ulteriore ricompensa di gruppo di 425 XP, un interessante bonus che spingerà sicuramente i giocatori a cercare di completare l’intero set. Se siete a corto di risorse per migliorare la vostra rosa, date un'occhiata alla nostra guida FIFA 21 per ottenere crediti velocemente.