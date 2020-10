FIFA 21 Ultimate Team: guida agli Obiettivi Argento della Settimana 2

Gli obiettivi settimanali di FIFA 21 sono estremamente utili per accumulare grandi quantità di XP tramite i quali progredire con i livelli del pass stagionale, che a loro volta forniscono speciali ricompense.

Il tempo a disposizione per completare tutti gli obiettivi della settimana 2, suddivisi nelle categorie Bronzo, Argento e Oro, è come sempre di due settimane, durante le quali dovrete cercare di portare a termine tutti e tre i gruppi di obiettivi: per sbloccare le categorie Argento e Oro, però, dovrete prima completare tutti gli obiettivi dei livelli precedenti. In particolare, per poter sbloccare i compiti Argento dovrete terminare il gruppo di obiettivi di livello Bronzo.

Obiettivi Argento

Segna in 3 - 630 xp: segna almeno un goal in 3 partite diverse in qualsiasi modalità di FUT

segna almeno un goal in 3 partite diverse in qualsiasi modalità di FUT Due dall’Italia - 788 xp: segna 2 goal utilizzando giocatori italiani

segna 2 goal utilizzando giocatori italiani Amichevole FUT Live - 1103 xp: gioca una partita in modalità Amichevoli FUT Live

gioca una partita in modalità Amichevoli FUT Live Setup Serie A - 630 xp: effettua 2 assist utilizzando giocatori della Serie A

Una volta completati tutti e quattro gli obiettivi che compongono il gruppo di compiti di livello Argento otterrete una ulteriore ricompensa di 425 XP, un bottino sicuramente allettante che spingerà molti giocatori a tentare di completare in tempo l’intero set, anche questa volta composto da obiettivi decisamente poco proibitivi.



