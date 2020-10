FIFA 21 Ultimate Team: guida agli Obiettivi Bronzo della settimana 2

La prima stagione del nuovo capitolo di FIFA inizia ad entrare nel vivo grazie agli obiettivi della settimana 2, iniziata ormai da qualche giorno, i quali permettono di ottenere una grande quantità di punti esperienza da utilizzare per salire di livello nel pass stagionale e sbloccare le relative ricompense.

Come sempre, anche questa settimana è suddivisa in obiettivi di tipo Bronzo, Argento e Oro, di difficoltà crescenti ma con ricompense per il completamento sempre maggiori; i livelli maggiori potranno essere sbloccati solamente dopo aver completato tutti quelli precedenti. In questa guida vi illustreremo tutti gli obiettivi di categoria Bronzo, ma potete trovare la lista completa di tutti i compiti settimanali all’interno della scheda dedicata, chiamata appunto Obiettivi, della modalità Ultimate Team.

Obiettivi Bronzo

Segna in 2 - 630 xp: segna almeno un goal in 2 diverse partite in qualsiasi modalità di FUT

segna almeno un goal in 2 diverse partite in qualsiasi modalità di FUT Forward Passer - 394 xp: effettua un assist utilizzando un Forward in una qualsiasi modalità di FUT

effettua un assist utilizzando un Forward in una qualsiasi modalità di FUT 2 Assist - 394 xp: effettua 2 assist in qualsiasi modalità di FUT

effettua 2 assist in qualsiasi modalità di FUT Lista Trasferimenti - 158 xp: assegna un giocatore dal tuo Club alla lista trasferimenti di mercato

Completando tutti e quattro gli obiettivi entro la fine della settimana, potrete riscuotere un’ulteriore ricompensa di 175 XP, cifra in effetti piuttosto bassa ma che, vista anche la scarsa complessità degli obiettivi di categoria Bronzo, dovrebbe risultare alla portata di chiunque abbia un minimo di tempo da dedicare al gioco in questi giorni.

Anche in questa occasione, vi ricordiamo che potete combinare le richieste di due o più obiettivi al fine di progredire parallelamente nel loro completamento: ad esempio, potete segnare due goal a seguito di un assist con Forward e di un altro assist qualsiasi in due partite diverse di qualunque modalità FUT per sbloccare contemporaneamente tutti i primi tre obiettivi di Bronzo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida ai migliori giocatori economici per le SCR, mentre se vi servono crediti potreste voler sapere come guadagnare crediti in FIFA 21 il più velocemente possibile.