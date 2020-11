FIFA 21 Ultimate Team: guida agli Obiettivi Bronzo della Settimana 4

Mentre Electronic Arts annuncia ricorso contro le multe ricevute dall'Olanda a causa delle loot box, FIFA 21 Ultimate Team accoglie l’inizio della quarta settimana della sua modalit√† multiplayer, ricca di nuovi obiettivi per accumulare punti esperienza e sbloccare nuove ricompense.

Come al solito, vi ricordiamo che anche questa settimana gli obiettivi sono divisi in tre fasce diverse, ovvero Bronzo, Argento e Oro, ciascuna contenente una media di quattro obiettivi di difficoltà sempre crescente, ma che garantiscono ricompense sempre maggiori. Come sempre, avrete un totale di 14 giorni per portare a termine il completamento di tutti gli obiettivi proposti, cosa che vi permetterà di accumulare un buon numero di punti esperienza per scalare i livelli stagionali e ottenere ulteriori ricompense.

Obiettivi Bronzo

3 Partite - 315 XP : gioca un totale di 3 partite all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team

: gioca un totale di 3 partite all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team 3 Gol - 473 XP : segna un totale di 3 gol all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team

: segna un totale di 3 gol all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team 3 Assist - 315 XP : effettua almeno un assist in 3 partite differenti all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team

: effettua almeno un assist in 3 partite differenti all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team 3 Vittore - 473 XP: vinci un totale di 3 partite all’interno di qualsiasi modalità di FIFA 21 Ultimate Team

Al completamento di tutti e quattro gli obiettivi di livello Bronzo potrete riscattare un’ulteriore ricompensa bonus di 175 XP, non un granché se rapportato al totale di punti che, verosimilmente, giunti ormai alla quarta settimana, vi serviranno per sbloccare il livello stagionale successivo, ma si tratta pur sempre di un piccolo bonus extra.

Anche questa settimana sarete in grado, giocando con un po’ di astuzia e, all’occorrenza, un pizzico di fortuna, di combinare le richieste di tutti e quattro gli obiettivi, per cercare di completarli tutti contemporaneamente. In particolare, dovrete cercare di vincere 3 partite consecutivamente segnando almeno 3 gol (condizione comunque necessaria e minima per vincerle tutte) ed effettuando almeno un assist in ogni partita. In generale, non dovrebbe essere un gruppo di obiettivi complicato da portare a termine, e non dovreste nemmeno trovarvi costretti ad impiegare molto tempo, in quanto l’unico obiettivo che potrebbe mettervi un po’ in difficoltà è quello che vi chiede di vincere 3 partite.