FIFA 21 Ultimate Team: guida agli Obiettivi Oro della Settimana 1

Le sfide settimanali di ogni stagione di FIFA 21 si rivelano estremamente utili per guadagnare velocemente grandi quantità di punti esperienza (XP), i quali vi permetteranno di scalare rapidamente i 30 livelli stagionali, per ottenerne le relative ricompense.

La lista completa degli obiettivi settimanali, che potete trovare all’interno del menu Obiettivi della home della modalità Ultimate Team, è divisa in compiti di livello Bronzo, Argento e Oro: per ottenere l’accesso a una categoria di obiettivi dovrete prima completare tutti quelli della categoria precedente. Di seguito potete trovare tutti i compiti di livello Oro, mentre se non avete ancora completato gli obiettivi di Bronzo o gli obiettivi d'Argento della prima stagione di FIFA 21 potete controllare le nostre guide dedicate.

Doppia Vittoria Rivals - 1155 xp: vinci due partite Rivals segnando almeno 2 goal

vinci due partite Rivals segnando almeno 2 goal Precisione Rivals - 866 xp: segna con un tiro di precisione in due partite Rivals differenti utilizzando giocatori con almeno 82 di tiro

segna con un tiro di precisione in due partite Rivals differenti utilizzando giocatori con almeno 82 di tiro Goal Squad Battles - 630 xp: segna 3 o più goal in 3 partite Squad Battles differenti a difficoltà almeno Professionista

segna 3 o più goal in 3 partite Squad Battles differenti a difficoltà almeno Professionista Tiri Rivals - 866 xp: segna un goal in Rivals usando un giocatore con almeno 82 di tiro

segna un goal in Rivals usando un giocatore con almeno 82 di tiro Forward FInish - 2310 xp: segna 2 goal nella stessa partita Rivals usando Forward

La ricompensa per il completamento di tutti i cinque obiettivi di questo gruppo consiste in un ulteriore bonus di 642 XP. Anche in questo caso, come per ogni altro set di obiettivi, il nostro consiglio è di cercare di sfruttare al meglio il tempo e combinare diversi obiettivi insieme: ad esempio, nella categoria Oro potete combinare ben quattro obiettivi diversi contemporaneamente, ovvero Doppia Vittoria Rivals, Precisione Rivals, Tiri Rivals e Forward Finish.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida ai migliori giocatori economici da utilizzare nelle Sfide Creazione Rosa.