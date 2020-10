FIFA 21 Ultimate Team: guida e trucchi per ottenere più crediti facilmente

Sfruttando correttamente il mercato interno di trasferimenti e le SBC potrete accumulare abbastanza crediti in gioco per ottenere qualsiasi giocatore vogliate in FIFA 21 Ultimate Team. Ecco come fare!

Non comprate i pacchetti Oro

In FIFA 21 li troverete abbastanza facilmente completando le Squad Building Challenge (Sfide Creazione Rosa), come ricompensa in Division Rivals e per aver completato gli obiettivi stagionali. Ciò significa che il mercato sarà pieno di carte Oro e difficilmente otterrete un guadagno vendendo un pacchetto Oro che vale di base 5.000 monete. Invece, le carte Bronzo e Argento vi porteranno più profitto a lungo termine essendo più economiche e sempre richieste per le SBC.

Vendete le carte al momento giusto

Il modo migliore per collezionare pacchetti Oro è completare le SBC per ottenerne le ricompense. Non spendete crediti per comprarli. Invece, passate un pò di tempo a vendere carte Bronzo e Argento al momento giusto, ossia quando il prezzo di mercato è più favorevole. Così potrete accumulare monete da spendere per l'acquisto di un preciso giocatore Oro e vi risparmierete una faticosa ricerca in stile "ago nel pagliaio".

Comprate solo pacchetti Bronzo e Argento

Come già detto sopra, concentratevi nell'acquisto di pacchetti Bronzo e Argento standard, cioè dal valore di 400 e 2.500 crediti rispettivamente. Potreste voler tentare la sorte con le versioni premium (750 e 3.750) ma è un gioco che a volte non vale la candela. I pacchetti premium contengono due carte di tipo raro, ma non potete sapere in anticipo se si tratta di carte giocatori. In caso affermativo, il vostro guadagno sarà maggiore; altrimenti subirete una piccola perdita, visto il prezzo notevolmente maggiorato. Se il vostro saldo scende sotto 20.000, consigliamo di limitarvi all'acquisto del Bronzo perché 400 crediti si fanno facilmente con una partita e la vendita delle carte sarà anche più rapida.

Investite sui giocatori TOTW (Team of the Week)

Quando avrete abbastanza valuta virtuale, diciamo più di 50.000 crediti, potrete cominciare a tenere d'occhio il mercato dei giocatori TOTW. Comprate ogni settimana, tra mercoledì e sabato, 3 o 4 giocatori "Speciali" che abbiano un prezzo di acquisto immediato di 10.250 - 11.500. Scegliete giocatori che abbiano un rating superiore o uguale a 81 e sarete certi che potrete rivenderli per almeno 13.000 crediti dalla settimana successiva. Nel caso in cui aveste un bisogno immediato di fondi, potrete comunque venderli alla cpu per 10.000 circa, con perdite quindi limitate.

Seguite le SBC live ogni giovedì sera

Giovedì sera un nuovo set di 4 SBC, correlate a partite che si disputeranno realmente, sarà disponibile. Se vi informerete sui requisiti necessari per ogni sfida live, potrete piazzare sul mercato le carte richieste a un prezzo a volte più che duplicato. Ad esempio, le carte Bronzo sono spesso vendute per 1.000 crediti; un bel guadagno rispetto ai 400 con cui le avevate acquistate, no?

Gestione di pacchetti Bronzo e Argento

All'apertura dei pacchetti Bronzo e Argento, fate sempre così:

Cercate calciatori GER 1, ITA 1, FRA 1, ENG 1, ed ESP 1 . Se avete in programma di partecipare a una SBC di questi campionati, mandateli subito al club ; altrimenti, mandateli nella lista trasferimenti.

. Se avete in programma di partecipare a una SBC di questi campionati, mandateli subito ; altrimenti, mandateli nella lista trasferimenti. Accumulate nel club tutti i calciatori di altri campionati, nell'attesa di una giusta SBC che li richieda. Mai vendere subito una carta giocatore . Ricordatevi il consiglio #5.

che li richieda. . Ricordatevi il consiglio #5. Carte giocatore doppioni, Cure, kit, badge, manager, tifo e stadio vanno tutte nella lista trasferimenti .

. Vendete velocemente le carte Palla a meno che non le vogliate.

Mettete in vendita per un'ora a 150-200 tutti i Contratti Giocatore.

tutti i Contratti Giocatore. Mandate invece i Contratti Manager al club, possono servire.

Adesso andate alla lista trasferimenti e scorrete tutte le carte che avete appena messo là. Cliccate su Paragona prezzi e, se vedete parecchie delle stesse carte sul mercato a un prezzo di 150-200, mettetele pure voi a 150-200. È importante lasciarle in lista per un'ora soltanto, in questo modo manterrete la lista piena e aggiornata il più possibile. Per le carte in lista a un prezzo superiore, scovate il prezzo di acquisto immediato più basso disponibile nel mercato e mettetele a 2-300 di più. Probabilmente non le venderete subito ma nel giro di 48 ore è probabile che qualcuno le compri. Se ciò non avviene, abbassate il prezzo di 100.

Offerte di massa

Se non avete voglia di aspettare un anno intero prima di veder fruttare i pacchetti bronzo e argento, provate un altro metodo. Scegliete un campionato famoso, che non sia uno dei big five; l'EFL Championship (ENG 2) dovrebbe andare. Ora fate un'offerta sulle carte giocatore Argento di quel campionato fino a un massimo di 200 per carte standard e 300 per le speciali. Potete offrire su un massimo di 50 carte. Quelle che vincerete potrete direttamente "ribaltarle" sul mercato trasferimenti per un valore minimo di 500, a volte fino a 800. Assicuratevi di confrontare i prezzi del mercato, come spiegato nel consiglio precedente.

Rimettere in vendita spesso

L'ultimo consiglio che vi diamo è quello di rimettere spesso in vendita le carte non-giocatori. Se non le vendete a 150-200 nel giro di 48 ore, usate la vendita veloce. Per i giocatori vale un discorso a parte, in quanto troveranno sempre un acquirente anche a un prezzo di 150-200. Nel caso di altri oggetti, come i Kit Argento, provate ad abbassare il prezzo di vendita immediata di 50 monete il primo giorno, 100 il secondo e così via.

Se non l'avete già fatto, date una lettura anche alla guida per guadagnare velocemente punti esperienza in FIFA FUT 21 e costruire una squadra vincente in FIFA 21 Ultimate Team.