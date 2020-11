FIFA 21, update 1.07: arriva la possibilità di limitare tempo di gioco e microtransazioni

L'attenzione di Electronic Arts nei confronti delle microtransazioni è sempre più alta dopo aver ricevuto multe salatissime a causa di FIFA 21 e delle sue loot box. A questo proposito, l'aggiornamento alla versione 1.07 del titolo calcistico punta ad introdurre una sorta di parental control.

Installando l'ultima patch di FIFA 21 si possono vedere nei menu di gioco delle voci riguardanti la funzionalità aggiuntiva che prende il nome di FIFA Playtime: grazie a questo strumento i genitori potranno non solo limitare il tempo di gioco dei più giovani, ma anche il quantitativo di denaro che si potrà spendere all'interno del negozio in game, così da tenere sotto controllo le microtransazioni ed evitare spese folli. Questa funzionalità non è ancora disponibile e, stando alle informazioni presenti nel changelog ufficiale, dovrebbe fare il proprio debutto su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso dei prossimi giorni. Tra le altre novità di rilievo di questo update troviamo la presenza di barre del ping nelle sale d'attesa delle partite online, così da avere maggiori informazioni sulla qualità della connessione dell'avversario prima di affrontarlo in gioco e ricevere una spiacevole sorpresa.

Prima di lasciarvi al changelog ufficiale dell'update 1.07, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate gli screenshot di FIFA 21 in versione PS5 e Xbox Series X.