FIFA 21, upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X: Dual Entitlment presentato da EA

Nel corso dell'EA Play Live 2020 trasmesso nella notte tra 18 e 19 giugno, la compagnia videoludica ha presentato ufficialmente al pubblico il primo trailer di FIFA 21.

La nuova incarnazione del celebre franchise videoludico dedicato al mondo del calcio è pronta a farsi strada sul mercato con declinazione next gen. Il gioco arriverà infatti sia su console di attuale generazione sia su PlayStation 5 d Xbox Series X. E proprio queste due ultime versioni di FIFA 21 potranno essere ottenute in maniera gratuita grazie all'iniziativa Dual Entitlement lanciata da EA.

Il funzionamento della promozione è molto semplice, come illustrato dal sito ufficiale del gioco, che recita quanto segue: "facendo richiesta per FIFA 21 su sistema PlayStation 4 o Xbox One prima dell'uscita di FIFA 22, puoi ottenere la versione per la console di nuova generazione equivalente (Xbox Series X o sistema PlayStation®5) senza costi aggiuntivi". Nota importante, per attivare l'upgrade su di una console priva di lettore ottico, confermata per ora per PS5, i giocatori interessati a sfruttare il Dual Entitlement dovranno acquistare una versione digitale di FIFA 21. Nel passaggio tra current e next gen:

I progressi realizzati in Volta Football, co come i progressi e tutti gli item acquistati in FUT 21 saranno trasferiti alla nuova console;

Tutti i progressi legati ad altre modalità non saranno trasferiti;

Ricordiamo che il gioco calcistico arriverà anche su PC, con FIFA 21 anche su Steam