FIFA 21 potrebbe uscire in ritardo? Il punto della situazione

Electronic Arts non ha ancora annunciato FIFA 21 ma sono in molti a temere per l'uscita della prossima edizione del simulatore calcistico targato EA Sports. Il motivo? I campionati internazionali fermi da settimane potrebbero portare ad un rinvio del gioco.

A causa dell'epidemia Coronavirus i principali campionati di calcio (e anche di altri sport come basket, baseball, F1 e molte altre discipline) sono fermi da metà marzo e attualmente non è ancora del tutto chiaro se sarà possibile terminare la stagione in corso oppure no. Anche i campionati europei EURO 2020 sono stati rimandati al prossimo anno, così come la Champions League, la cui ripartenza è rimandata a data da destinarsi.

Tutte queste incertezze potrebbero complicare i lavori su FIFA 21 in tempo per il lancio a fine settembre, se pensiamo che anche la tradizionale finestra degli acquisti per il calciomercato estivo potrebbe slittare, rendendo difficile lanciare un gioco aggiornato sul mercato. Inoltre anche effettuare sequenze di motion capture sui calciatori non sarà semplice, a causa delle misure di sicurezza sanitarie adottate dai governi di tutto il mondo.

FIFA 21 riuscirà ad uscire in tempo, oppure no? Difficile dirlo allo stato attuale, questa edizione del gioco dovrebbe uscire anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, si potrebbe ipotizzare quindi un debutto a fine anno, insieme alle console Next-Gen di Sony e Microsoft?