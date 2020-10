FIFA 21: le vendite fisiche sono crollate del 42% nel Regno Unito

Dal Regno Unito sono arrivati i dati sulle vendite fisiche dei videogiochi relative alla settimana che va dal 5 all'11 ottobre, numeri che attendevamo con molta curiosità visto che possono aiutarci a fotografare l'interesse nei confronti di uno dei giochi più attesi della stagione, FIFA 21.

Ebbene, il calcistico di EA Sports, come prevedibile, non ha faticato a conquistare la prima posizione della classifica, ma non tutto è oro quel che luccica: le vendite retail sono crollate del 42% rispetto al lancio di FIFA 20!

Top 10 UK | 5 - 11 ottobre 2020

FIFA 21 (nuova entrata) Star Wars: Squadrons Crash Bandicoot 4: It's About Time Animal Crossing: New Horizons Super Mario 3D All-Stars Mario Kart 8: Deluxe Minecraft (Switch) Minecraft Dungeons Marvel's Avengers Ring Fit Adventure

Le ragioni del crollo di FIFA 21, in un paese come quel del Regno Unito che gli è sempre stato favorevole, potrebbero essere molteplici. È possibile, ad esempio, che le vendite sul mercato digitale siano cresciute ulteriormente rispetto al passato, e che quindi il calo complessivo sia meno marcato oppure nullo. Inoltre, molti giocatori potrebbero aver deciso di posticipare l'acquisto e attendere l'uscita delle edizioni per le console di prossima generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. I dati relativi al mercato digitale verranno comunicati nei prossimi giorni, quindi la risposta a questi dubbi arriverà a breve.

È interessante notare, in ogni caso, che nonostante questo crollo FIFA 21 è riuscito ugualmente a far segnare il miglior lancio del 2021 nel Regno Unito, battendo The Last of Us: Part 2 e Animal Crossing: New Horizons. Il 62% delle copie vendute erano in versione PlayStation 4, con il resto della torta spartita tra Xbox One (36%) e Nintendo Switch (2%).

E voi, lo avete comprato? Ricordiamo che FIFA 21 è già acquistabile a prezzo scontato da Esselunga. Se volete saperne di più sul gioco, potete leggere la nostra recensione di FIFA 21.