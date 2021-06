FIFA 21 il più venduto in UK alla vigilia degli Europei: e Nintendo assedia il podio

Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza ufficiale degli Europei di calcio, con EURO 2020 che, pur in svolgimento nel 2021 a causa del posticipo determinato dalla pandemia, ha conservato la denominazione originariamente prevista.

Non sorprende dunque trovare in vetta alle classifiche di vendita settimanali del settore gaming britannico il sempreverde FIFA 21. Nel Regno Unito, il simulatore calcistico di casa Electronic Arts si insedia infatti al primo posto della Top 10, conquistandosi l'onore e l'onere del gradino più alto del podio. Ad assediare il titolo, troviamo però l'universo Nintendo, che si aggiudica sia la medaglia d'argento sia quella di bronzo, rispettivamente con gli inarrestabili Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8: Deluxe. Di seguito, trovate la Top 10 completa per il mercato britannico:

FIFA 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Marvel's Spider-Man: Miles Morales Resident Evil Village Assassin's Creed Valhalla Minecraft (versione Nintendo Switch) The Last of Us: Part II Miitopia Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Ben rappresentato anche il fronte delle esclusive PlayStation Studios, conrispettivamente a quarto e ottavo posto. Al momento, ricordiamo che Insomniac Games è ormai pronta al debutto di Ratchet & Clank: Rift Apart , mentre è ancora un mistero la natura del prossimo gioco di Naughty Dog . Sul fronte multipiattaforma, dominano invece