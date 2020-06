FIFA 21: la versione PC sarà diversa da quella PS5 e Xbox Series X

Dalle pagine del sito ufficiale di FIFA 21, Electronic Arts chiarisce che la versione PC del simulatore calcistico in arrivo a fine anno non comprenderà gli stessi contenuti delle edizioni nextgen per PS5 e Xbox Series X.

Tra i tanti punti illustrati dalle FAQ del portale di FIFA 21 si fa infatti riferimento alla versione PC della prossima iterazione della serie calcistica targata EA Sports per specificare che "FIFA 21 su PC sarà la medesima versione in arrivo su PlayStation 4 e Xbox One. Nel corso delle prossime settimane forniremo maggiori informazioni al riguardo".

Su PC, quindi, FIFA 21 offrirà la medesima esperienza ludica, grafica e contenutistica delle versioni PS4 e Xbox One. Nel presentare ufficialmente FIFA 21 all'evento EA Play Live, il colosso statunitense ha discusso principalmente delle migliorie che accompagneranno il titolo descrivendole in ottica nextgen, di conseguenza non sappiamo se tali innovazioni coinvolgeranno solo le versioni PS5 e Xbox Series X o se, al contrario, si rifletteranno anche sull'offerta contenutistica dell'edizione current-gen.

Tra queste migliorie che accompagneranno FIFA 21 su PS5 e Xbox Series, vengono citati un nuovo sistema di illuminazione e rendering, una definizione più profonda dei fisici dei giocatori, l'adozione di un sistema di controller con feedback aptico (in riferimento al DualSense della versione PS5) e dei tempi di caricamento sensibilmente più rapidi.