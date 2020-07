FIFA 21: un video gameplay mostra un match tra Liverpool e Manchester City

In questi giorni EA Sports ha illustrato le principali novità di gameplay di FIFA 21, che spaziano dal Posizionamento intelligente al Dribbling facile: sulla carta sono tutte molto interessanti, ma il reveal trailer di FIFA 21, per sua stessa natura, non è riuscito a fornirci un'idea sul loro reale funzionamento.

La reale efficacia di queste nuove meccaniche potrà essere testata per bene solamente con una prova diretta, ma anche un filmato di una vera sessione di gioco non sarebbe male... In nostro parziale soccorso arriva così il video gameplay di FIFA 21 emerso in rete in queste ore, chiaramente diffuso senza il consenso di EA Sports. A caricarlo è stato il canale YouTube Sawer_fut, ma a giocare questa demo è un'altra persona, il cui nickname compare in sovrimpressione. Con tutta probabilità si tratta di uno degli utenti invitati dal team di sviluppo a provare in anticipo il gioco, ma il materiale è chiaramente finito in rete prima del previsto. Il filmato potrebbe avere vita breve, quindi vi consigliamo di guardarlo immediatamente.

Le prima parte del video ci mostra i nuovi menu di gioco e la schermata di selezione delle squadra, ma ben presto viene lasciato spazio alla partita giocata tra Liverpool e Manchester City. Lo trovate in apertura di notizia (purtroppo la risoluzione lascia a desiderare), ma prima di lasciarvi alla visione vi ricordiamo che FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PS4, Xbox One e PC nelle edizioni Standard, Champions e Ultimate, e su Nintendo Switch in edizione Legacy. Successivamente debutterà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X. Grazie al programma Dual Entitlement di EA Sports, le versioni PS4 e Xbox One riceveranno l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X.