FIFA 21, video recensione su PS5 e Xbox Series X: i dettagli sulla versione next gen!

È giunto il momento del calcio d'inizio per l'edizione next-gen della serie calcistica di casa Electronic Arts: come se la cava questa ulteriore versione di FIFA 21?

Tra nuove uscite videoudiche di dicembre 2020 trova infatti spazio anche l'upgrade del titolo destinato a PlayStation 5 e Xbox Series X. I due hardware parte delle scuderie Sony e Microsoft accolgono ufficialmente FIFA 21 per un secondo debutto sui campi da calcio, con un calcio d'inizio che porta con sé un'interessante selezione di migliorie tecniche e visive. Il team di sviluppo di Electronic Arts ha in particolar modo concentrato i propri sforzi nel definire un nuovo standard di fedeltà grafica per la serie sportiva. Ma quali altre modifiche si sono accompagnate alla ridefinizione dell'estetica di FIFA 21?



Per presentare ogni dettaglio legato all'upgrade di nuova generazione, il nostro Giuseppe Arace è sceso in campo per tornare a destreggiarsi tra dribbling e calci di punizione. Sui virtuali tappeti d'erba del gioco calcistico, ha così potuto saggiare la bontà delle modifiche apportate a FIFA 21. Per raccontarvi ogni dettaglio in merito, la Redazione di Everyeye ha dunque realizzato una ricca video recensione della versione next gen di FIFA 21, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!