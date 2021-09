FIFA 21: il vincitore dell'US Open ha festeggiato con una celebre emote

Ieri si è ufficialmente concluso l'US Open, ovvero la quarta ed ultima tra le competizioni di tennis che fanno parte del Grande Slam. Ma perché ve ne stiamo parlando sulle pagine di Everyeye? La risposta è semplice: perché il vincitore ha deciso di festeggiare in maniera molto particolare, lasciando intuire al pubblico la sua passione per FIFA 21.

Daniil Medvedev ha infatti celebrato la sua vittoria contro Novak Djokovic eseguendo una delle più popolari emote del calcistico targato EA Sports: Peso Morto. Nei momenti immediatamente successivi all'esecuzione del gesto sul campo, lo sportivo ha anche commentato le movenze con la seguente dichiarazione:

"Solo le leggende comprenderanno cos'ho fatto al termine del match, ovvero ho tenuto premuto L2 e ho mosso la levetta analogica sinistra. Grazie ragazzi!"

Insomma, il bizzarro gesto del giocatore di tennis ha permesso di scoprire un simpatico retroscena sulle sue passioni, visto che dalle sue parole si intuisce come sia un grande fan della serie EA, che gioca solitamente sulle console PlayStation.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra Medvedev alle prese con l'emote Peso Morto, vi ricordiamo che proprio di recente si è parlato del supporto al DualSense di PlayStation 5 in FIFA 22.