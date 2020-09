FIFA 21 Volta: Kaká tra le nuove star giocabili, svelate le collezioni Nike e Adidas

EA Sports prosegue nel suo percorso di avvicinamento al lancio di FIFA 21, previsto per il prossimo 9 ottobre. Nelle scorse ore gli sviluppatori canadesi hanno svelato nuovi dettagli sul proprio titolo, concentrandosi in particolar modo su Volta Football, modalità dedicata al calcio di strada erede di FIFA Street.

Tanto per cominciare, ci ha presentato gli Innovatori, grandi nomi del calcio internazionale che i giocatori di FIFA 21 potranno affrontare, battere e reclutare nella propria squadra. Stiamo parlando di:

Kylian Mbappé : atleta copertina di FIFA 21, campione del mondo e golden Boy di appena 21 anni. Mbappé è descritto come il leader di una nuova generazione, in campo e fuori;

: atleta copertina di FIFA 21, campione del mondo e golden Boy di appena 21 anni. Mbappé è descritto come il leader di una nuova generazione, in campo e fuori; Kaká : una leggenda del calcio brasiliano;

: una leggenda del calcio brasiliano; Anthony Joshua : vincitore della medaglia d'oro alle olimpiadi e due volte campione del mondo dei pesi massimi. Anthony Joshua si prende una breve pausa dal ring per dedicarsi al calcio a ranghi ridotti;

: vincitore della medaglia d'oro alle olimpiadi e due volte campione del mondo dei pesi massimi. Anthony Joshua si prende una breve pausa dal ring per dedicarsi al calcio a ranghi ridotti; Trent Alexander-Arnold : l'ascesa di Alexander-Arnold da tifoso del Liverpool a protagonista con la maglia dei Reds è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà;

: l'ascesa di Alexander-Arnold da tifoso del Liverpool a protagonista con la maglia dei Reds è la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà; Thierry Henry : l'arrivo dell'Icona Thierry Henry in quel di Londra segno l'inizio di un nuovo capitolo della storia del calcio;

: l'arrivo dell'Icona Thierry Henry in quel di Londra segno l'inizio di un nuovo capitolo della storia del calcio; Diplo : disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense. Diplo è l'abbreviazione di "Diplodocus", come il dinosauro;

: disc jockey, produttore discografico e rapper statunitense. Diplo è l'abbreviazione di "Diplodocus", come il dinosauro; João Félix : João Félix è cresciuto passando da astro nascente nelle file del Benfica a giocatore più pagato della storia dell'Atlético Madrid;

: João Félix è cresciuto passando da astro nascente nelle file del Benfica a giocatore più pagato della storia dell'Atlético Madrid; Eric Cantona: il Re è diventato ufficialmente un'Icona.

In Volta Football i giocatori potranno donare al proprio avatar un aspetto unico scegliendo tra i capi di abbigliamento di diverse collezioni. Tra le novità di FIFA 21 figurano:

VBFC

Adidas Originals

Liverpool x Nike

Bellerin White Label (ispirata ad Hector Bellerin e alla scena dello skate di Barcellona)

FIFA 21 uscirà il 9 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e, in edizione Legacy, su Nintendo Switch. Successivamente arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, con supporto all' upgrade gratis dalle console di precedente generazione