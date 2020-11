FIFA 21 vs COD e Animal Crossing: la Top 10 videogiochi del Black Friday UK

Nella giornata del Cyber Monday, che porrà ufficialmente fine all'attuale periodo di saldi e promozioni speciali, sono state pubblicate le nuove classifiche di vendita legate al mondo dei videogiochi britannico.

I risultati risultano questa settimana particolarmente interessanti, poiché relativi al periodo che ha visto pienamente operativi gli sconti del Black Friday. In che modo gli appassionati britannici hanno deciso di sfruttare le numerose promozioni proposte da publisher, singoli store e grandi catene di distribuzione? Ebbene, di seguito trovate la Top-10 integrale dei giochi più venduti in Gran Bretagna nella settimana conclusasi il 28 novembre:

FIFA 21 Call of Duty: Black Ops Cold War Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Assassin's Creed: Valhalla Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Avengers Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Just Dance 2021

Complessivamente, il pubblico britannico ha acquistato oltre. Tra questi, il grande vincitore è stato, che conquista il primo posto in classifica mentre si appresta a vedere la luce la versione PS5 e Xbox Series X di FIFA 21 . Segue la nuova iterazione della serie shooter Activision, con, mentre non accenna a rallentare la performance di Animal Crossing: New Horizons , che conquista il terzo gradino del podio. Buoni risultati complessivamente per Nintendo, che colloca in Top-10, con il life simulator affiancato da Super Mario 3D All-Stars e Mario Kart 8 Deluxe.