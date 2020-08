FIFA 21 vs la tossicità in-game: alcune celebrazioni non ci saranno!

Come ormai da tradizione, l'autunno porterà con sé la nuova iterazione del franchise calcistico di casa Electronic Arts, destinato a portare i campi da calcio di FIFA anche su console di nuova generazione.

In vista del debutto di FIFA 21 viene reso noto che alcune delle celebrazioni post-rete disponibili in FIFA 20 saranno assenti dal nuovo titolo. La ragione alla base di tale decisione, riporta Eurogamer.net, sarebbe da ricercarsi nella volontà da parte del team di sviluppo di ridurre la tossicità nella community di appassionati.



Con tale obiettivo, per ora, l'attenzione di EA si sarebbe concentrata su due celebrazioni decisamente note. Da una parte, troviamo il gesto di portarsi il dito indice alle labbra in segno di silenzio, la cosiddetta "Shhh celebration", che potete vedere in azione direttamente in apertura a questa news. Dall'altra, viene inoltre rimossa anche la "A-OK celebration", che potete invece vedere in azione nel video disponibile in calce a questa news.

Oltre a questa modifiche, saranno numerose le novità di gameplay di FIFA 21. In attesa di poter scendere in campo controller in pugno, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye trovate un nuovo provato di FIFA 21, a cura del nostro Gabriele Carollo.