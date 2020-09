FIFA 21, la Web App è disponibile: link, premi e ricompense

Come promesso, a pochi giorni dalla pubblicazione globale e in vista dell'Accesso Anticipato al gioco per gli abbonati EA Play Pro, EA Sports ha messo a disposizione la Web App di FIFA 21, uno strumento incredibilmente utile per tutti i giocatori che vogliono cominciare a costruire la squadra dei propri sogni.

La Web App permette di acquistare e vendere calciatori sul mercato di FIFA Ultimate Team, gestire le rose, riscattare premi, controllare gli obiettivi settimanali e molto altro, e può finalmente essere utilizzata a questo indirizzo. La Web App è compatibile con tutti principali browser web in circolazione, come Google Chrome, Firefox, Edge e Safari, l'unico requisito è il supporto WebGL attivo sul programma di navigazione.

Attenzione, però: per ottenere l'Accesso Anticipato alla Web App prima del lancio di FIFA 21 è necessario soddisfare alcuni requisiti: bisogna possedere un account EA valido e "regolare", ovvero attivo e privo di provvedimenti disciplinari in corso o passati, e aver creato un Club FUT prima del giorno 1 agosto 2020. Se non rispettate tali requisiti, dovete aspettare il 9 ottobre.

Da qui fino all'uscita di FIFA 21, inoltre, effettuando il login quotidianamente potrete ottenere premi giornalieri casuali, tra cui Pacchetti Rari che vi permetteranno di costruire un valido Starter Pack per FIFA 21 Ultimate Team, e accumulare oltre 20.000 crediti, a patto di essere davvero fortunati. Prima di salutarvi, segnaliamo che la Companion App di FIFA 21 verrà invece aggiornata domani 1 ottobre.