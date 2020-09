FIFA 21 Web App: uscita, accesso anticipato, premi e ricompense

Electronic Arts ha svelato i primi dettagli sulla Web App di FIFA 21 Ultimate Team, in arrivo a fine settembre insieme alla versione di prova di FIFA 21 per gli abbonati EA Access: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Web App FIFA 21.

FIFA 21 Web App Uscita

La Web App di FIFA 20 è stata disattivata il 25 settembre scorso, la Web App di FIFA 21 sarà disponibile dal 30 settembre, come confermato dal sito ufficiale della Web App di FIFA. L'orario di sblocco non è stato comunicato, al momento al Web App è in manutenzione, dovremo quindi attendere la data indicata per saperne di più e poter accedere alla Web App. La Web App è compatibile con tutti principali browser web come Firefox, Google Chrome, Edge e Safari, l'unico requisito è il supporto WebGL attivo sul programma di navigazione.

FIFA 21 Crediti e Ricompense

Vi basterà effettuare il login quotidianamente con il vostro account per ottenere premi giornalieri casuali fino all'uscita di FIFA 21 (9 ottobre), tra cui Pacchetti Rari che vi permetteranno di costruire un valido Starter Pack per FIFA 21 Ultimate Team. E' possibile accumulare oltre 20.000 crediti in tempo per il lancio del gioco, a patto di essere assistiti dalla fortuna.

FIFA 21 Accesso Anticipato

Per accedere alla Web App è necessario avere un account EA "regolare", ovvero attivo e privo di provvedimenti disciplinari in corso o passati, dunque non dovrete mai essere stati bannati. Altro requisito è quello di aver creato un Club FUT prima del primo agosto 2020, in ogni caso non preoccupatevi, se non soddisfate questi requisiti potrete accedere alla Web App dal giorno di lancio di FIFA 21.