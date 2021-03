FIFA 21 What If: disponibile il Team 2 con 11 nuove carte dinamiche

La prima partita valida è quella immediatamente successiva all'uscita dell'oggetto nei pacchetti. Nel caso in cui un giocatore dovesse soddisfare i requisiti "E se?" per ricevere l'aggiornamento, l'oggetto corrispondente verrà aggiornato il mercoledì successivo. Detto ciò, scopriamo il Team 2 dell'evento What If:

Per chi non lo sapesse, i giocatori What If sono oggetti dinamici che possono ottenere un bonus +2 al totale . Per riuscirci, le rispettive squadre devono soddisfare i criteri degli scenari "E se?" basati su eventi reali:

Almeno 6 gol totali di squadra o un clean-sheet nelle prossime 5 gare casalinghe di campionato! 🏁 Questi gli obiettivi degli Oggetti Giocatore "What If" per ricevere un upgrade dinamico in-game. 🙌 Il Team 2 è disponibile ora in #FUT21 🎮⚽️ #FIFA21 #FUT pic.twitter.com/fh7kbOxQWs — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) March 5, 2021

An Action Shot asking your opponent to hold that 'L' 😏



A new #FUT "What If" Squad Building Challenge is now live in #FIFA21. pic.twitter.com/7DZt4Me27w — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 5, 2021