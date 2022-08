FIFA 22 a 29.99 euro e tutti gli altri sconti solo online di Unieuro

Da Unieuro tornano i saldi solo online con tanti sconti validi solamente sul sito fino al 14 agosto. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi per PS4, PS5, Xbox e Nintendo Switch, oltre ad una selezione di accessori per PC e console.

Qualche esempio? FIFA 22 per PS4 costa 29.99 euro mentre la versione PS5 viene proposta a 39.99 euro, GRID Legends per PS5 è in super offerta a 19.99 euro mentre Battlefield 2042 è in sconto a partire da 29.99 euro.

In offerta anche il bundle Fortnite Pacchetto alla Menta a 19.99 euro, tra gli altri giochi protagonisti degli sconti solo online di Unieuro troviamo anche Sniper Elite 5, Get Fit per Nintendo Switch, Call of Duty Vanguard, Matchpoint Tennis, Rabbids Party Legends, Star Wars Jedi Fallen Order, Let's Sing 2022 con microfono, Babylon's Fall e Resident Evil 5.

MotoGP 22 costa 59.99 euro, Marvel vs Capcom Infinite è in offerta a 19.99 euro mentre The Dark Pictures Anthology House of Ashes costa 24,99 euro. Anche Call of Duty Black Ops Cold War rientra tra le offerte estive solo online così come alcuni accessori tra cui volanti, pedaliere, controller e cover per PS5. Trovate tutti gli sconti sul sito di Unieuro, validi fino a domenica 14 agosto compreso.