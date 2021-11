FIFA 22 con abbonamento PlayStation Plus 12 mesi a prezzo super per il Black Friday

In occasione del Black Friday 2021, GameStop lancia una nuova promo che coinvolge FIFA 22 e PlayStation Plus, il bundle con entrambi i prodotti viene proposto ad un prezzo incredibilmente interessante e decisamente vantaggioso.

Fino al 29 novembre (salvo esaurimento delle scorte disponibili) potete acquistare online o in negozio FIFA 22 per PS4 con abbonamento PS Plus 12 mesi a 79.98 euro, questo è il prezzo dell'intero bundle con un bel risparmio rispetto all'acquisto separato dei due prodotti.

Sono in corso anche altre offerte PlayStation Black Friday di GameStop con sconti su giochi come Resident Evil Village, Guardiani della Galassia, NBA 2K22, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Sackboy Una Grande Avventura, Death Stranding, Ghost of Tsushima, The Last of Us 2, Days Gonw, MediEvil e i giochi PlayStation Hits a 9.99 euro l'uno, tra cui Ratchet & Clank, Horizon Zero Dawn Complete Edition, The Last of Us Remastered, God of War e Gran Turismo Sport.

Tra le altre offerte attive vi segnaliamo la possibilità di risparmiare comprando console usate e la promo sui Funko con due Pop a 24 euro a scelta da una selezione di statuine dedicate ai personaggi e alle serie più amate come Harry Potter, Disney, Game of Thrones, Marvel, DC Comics, Dragon Ball e le Tartarughe Ninja.