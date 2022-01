FIFA 22 hackerato: EA svela il numero di account rubati e promette maggiore sicurezza

La scorsa settimana, dei malintenzionati hanno rubato gli account EA di una serie di streamer e trader famosi di FIFA 22. A fare scalpore, oltre al fatto increscioso in sé, sono state anche le modalità dei furti, avvenuti con delle manovre estremamente banali ma sufficienti ad abbindolare i responsabili del supporto di EA Help.

Gli hacker, molto semplicemente, hanno convinto gli assistenti di EA Help a modificare l'email e la password di determinati account EA semplicemente fornendo loro gli ID PSN ad essi associati.

Quest'oggi, dopo aver effettuato tutte le investigazioni del caso, EA Sports ha finalmente rilasciato un comunicato ufficiale. Nel documento, la compagnia ha confermato l'accaduto, specificando che il numero di account rubati con metodi definiti di "Social Engineering" ammonta a meno di 50. Electronic Arts è ora al lavoro per identificare tutti gli account compromessi al fine di restituirli ai legittimi proprietari nel più breve tempo possibile. Afferma inoltre di aver fatto tesoro dell'accaduto, promettendo l'arrivo di importanti miglioramenti indirizzati all'aumento della sicurezza:

Tutti i consulenti di EA impegnati nei servizi di assistenza verranno nuovamente istruiti, sia individualmente sia come team, con particolare enfasi sulla tematica della sicurezza e sulle tecniche di phishing utilizzate in questo particolare attacco;

EA implementerà ulteriori passaggi nel processo di verifica della proprietà dell'account, con un'approvazione obbligatoria per tutte le richieste di cambio dell'email;

Il software per l'assistenza ai clienti verrà aggiornato per poter individuare con maggiore efficacia le attività sospette, contrassegnare tutti gli account a rischio e limitare gli errori umani nel processo di aggiornamento degli account.

Il comunicato termina con delle scuse rivolte all'intera comunità e in particolare alle vittime del furto. Nel frattempo, in FIFA 22 hanno preso il via le votazioni per il TOTY