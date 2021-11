FIFA 22 si aggiorna su console: il Title Update 3 è disponibile da oggi

Dopo la pubblicazione del Title Update 3 di FIFA 22 su PC, è tempo per l'aggiornamento di raggiungere anche i lidi dell'universo console, sul quale debutta nella giornata di oggi, martedì 9 novembre.

Anche i giocatori attivi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S possono dunque ora usufruire delle migliorie apportate dalla nuova patch di gioco. Come annunciato da Electronic Arts, quest'ultima apporta diverse modifiche a FIFA 22. Molteplici bug e imprecisioni hanno trovato soluzione nelle principali modalità di fruizione, dalla modalità Carriera al comparto multiplayer. Per quanto riguarda le feature di Volta Football, segnaliamo l'aggiunta di due nuovi party game.

In aggiunta, il team di sviluppo di FIFA 22 si è concentrato per l'occasione su di un problema che coinvolge in maniera specifica la versione PlayStation 5 del gioco. Nello specifico, le difficoltà riscontrate con il matchmaking in Division Rivals dovrebbero ora essere risolte. Per tutti i dettagli completi, potete fare riferimento alle note del Title Update 3 di FIFA 22, raggiungibili tramite il link che trovate in calce a questa news.



Nel frattempo non rallenta il successo di FIFA 22 sul mercato italiano, con il simulatore calcistico che conserva la prima posizione nelle classifiche di vendita ormai da diverse settimane.