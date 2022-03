FIFA 22 si aggiorna: ecco cosa cambia con il Title Update 8

A breve distanza dalla pubblicazione di un nuovo Pacchetto di FIFA 22 gratis con Prime Gaming, arrivano ulteriori aggiornamenti per i videogiocatori appassionati di calcio.

Lo sportivo targato Electronic Arts è infatti pronto ad accogliere una nuova patch dedicata, che introduce alcuni cambiamenti. Il team di sviluppo di FIFA 22 ha infatti comunicato di aver pubblicato il Title Update 8, ora disponibile per il download per la versione PC (dia via Origin sia via Steam) del gioco. Per il momento, EA non ha invece ancora abilitato l'aggiornamento per le versioni Google Stadia e console, con PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S che riceveranno dunque il Title Update 8 solamente in un secondo momento.

In attesa di scoprire la data di pubblicazione della patch su console e Google Stadia, i calciatori virtuali possono iniziare a scoprire i cambiamenti apportati dall'update. Tra questi ultimi, figura una modifica relativa alla skill The Drag To Drag. Quest'ultima può infatti essere ora interrotta nella sua fase iniziale. Si tratta dell'unica variazione sostanziale ai contenuti di FIFA 22, che per il resto accoglie con il Title Update 8 diverse correzioni di bug.



Nel frattempo, è disponibile il Team 2 di FIFA 22 Fantasy FUT, che include Alex Sandro e Dembélé.