FIFA 22 si aggiorna, la prima patch arriva su console e migliora un sacco di aspetti

EA Sports ha pubblicato il primo aggiornamento di FIFA 22 su console, il Title Update 1 (Patch 1.12 o 1.000.002) è disponibile ora per il download su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo update non introduce nuovi contenuti ma si limita a risolvere vari bug e problemi segnalati dalla community per le modalità Ultimate Team, Carriera, Volta Football e Pro Club. L'aggiornamento è già disponibile su PC e Google Stadia, la patch pesa 2 GB su PS5, 1.9 GB su PlayStation 4 e 2.6 GB su Xbox Series X/S mentre la dimensione su Xbox One non è stata resa nota.

Il changelog del Title Update 1 di FIFA 22 è immenso e include migliorie ai portieri, ai giocatori, correzione di bug e problemi tecnici, IA migliorata e un in generale modifiche al gameplay e al bilanciamento per rendere il gioco più equilibrato sotto diversi aspetti.

FIFA 22 ha debuttato al primo posto della classifica italiana anche se in realtà dire primo posto è riduttivo dal momento che il gioco di calcio EA ha conquistato ben cinque posizioni del podio nella settimana di lancio essendo presente in Top 10 con tutte le edizioni pubblicate per PC, PS4, PS5 Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.