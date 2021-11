FIFA 22 si aggiorna: tante migliorie per Carriera e Volta Football

FIFA 22 si aggiorna ancora una volta, per il momento solo su PC. Electronic Arts mette a disposizione il Title Update 3 che porta in dote una nutrita serie di migliorie per il gameplay e le modalità di gioco, in particolare Carriera e VOLTA.

Considerato che FIFA 22 è ancora primo nelle classifiche di vendite italiane e non solo, i nuovi perfezionamenti sui contenuti del gioco incontreranno i favori di una grandissima schiera di appassionati, in attesa di scoprire quando il nuovo aggiornamento sarà disponibile anche per i giocatori su console. Vediamo quali sono i problemi principali risolti con il nuovo corposo update, ricordandovi che potrete inoltre trovare il changelog completo sul forum ufficiale di EA.

In ambito gameplay sono stati in particolare risolti problemi di stabilità che si verificavano durante il secondo tempo, oltre a ricalibrare i tuffi dei portieri talvolta troppo più in alto. Migliorata anche l'I.A. degli arbitri, che in precedenza annullavano per errore la chiamata del vantaggio o non sanzionavano falli effettuati dai portieri. In termini generali di grafica e sonoro, sono stati aggiornati i volti di 31 atleti e perfezionate alcune linee di commento, oltre ad apportare maggior cura all'interfaccia e relativi testi.

Per quanto riguarda la modalità Carriera, non si verifica più il rischio di perdere i progressi della propria partita tra le sessioni di gioco a seconda di come si usciva dalla modalità, ed anche in questo caso sono stati perfezionati diversi elementi dell'interfaccia. Inoltre, è stato aggiunto un collegamento Modifica squadra sull'hub della formazione, così da renderlo molto più scorrevole. Il VOLTA FOOTBALL, infine, gode ora di due nuovi giochi arcade e di una scorciatoia per utilizzare tutti i punti abilità a disposizione, oltre a rendere il gioco più stabile e migliorare l'interfaccia correggendo gli errori di visualizzazione in merito al pulsante dell'abilità esclusiva o la GEN della squadra in Battaglie VOLTA.

Se vi state già cimentando con impegno nel nuovo titolo di EA Sports, i nostri trucchi e crediti per costruire una squadra top in FIFA 22 Ultimate Team potrebbe rivelarsi per voi molto utile.