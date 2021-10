FIFA 22: primo aggiornamento disponibile su PC, quando arriva su PS5 e Xbox Series X?

FIFA 22 si prepara ad accogliere il suo primo, corposo aggiornamento: il Title Update 1 è infatti disponibile per tutti gli utenti PC e Google Stadia. Al momento, tuttavia, non è stato comunicato quando le migliorie apportate arriveranno anche sulle versioni PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One, costringendo gli utenti ad aspettare.

Considerato che FIFA 22 è stato il miglior lancio in UK e con grandi vendite internazionali, indubbiamente per i numerosi utenti console si tratta di un'attesa che potrebbe far storcere il naso, anche perché le modifiche già apportate su PC e Stadia si rivelano interessanti: anzitutto l'interfaccia della modalità FIFA Ultimate Team è stata aggiornata per risultare ora molto più leggibile e dettagliata, oltre a perfezionamenti visivi durante le partite come la presenza dei tifosi sugli spalti anche quando il gioco viene messo in pausa. Ciò avviene adesso sia durante le semplici amichevoli che nel corso delle Squad Battles, che godono inoltre di nuove sequenze pre-partita.

Tra le altre migliorie importanti del Title Update 1 ci sono anche ritocchi al gameplay: perfezionata l'I.A. di difensori e dell'arbitro, che reagiscono ora in maniera più reattiva e con decisioni prese dal direttore di gara più sensate. Anche il portiere è stato reso più bilanciato, riducendo la sua reattività di fronte a determinati tiri. Le novità riguardano un po' tutti gli aspetti del titolo sportivo firmato Electronic Arts (a tal proposito, potete leggere la nostra recensione di FIFA 22 per avere ben chiare tutte le sue qualità), compresa anche la modalità Carriera e il VOLTA Football, perfezionati attraverso numerosi aggiustamenti minori: per scoprire nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati con il Title Update 1 potete consultare il forum ufficiale di FIFA.

Adesso resta solo da scoprire quando il corposo aggiornamento sarà disponibile anche per gli utenti PlayStation e Xbox.