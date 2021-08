FIFA 22, allergici ai gol avversari? Sarà possibile disattivare i festeggiamenti!

Dopo aver presentato tutte le novità relative a FIFA 22 FUT, il team di Electronic Arts ha condiviso con il pubblico un peculiare dettaglio che troverà spazio all'interno del titolo.

Dopo anni di annose recriminazioni tra i giocatori impegnati a competere sui campi di FIFA, EA ha infatti deciso di introdurre una piccola opzione legata alle celebrazioni in-game. Di default, ai gol segnati in FIFA 22 seguiranno, come da tradizione, i consueti festeggiamenti della squadra autrice della rete, ma la community avrà anche la possibilità di modificare tale impostazione.

La nuova opzione di gioco denominata "Celebration Camera Focus" consentirà infatti di disattivare completamente i festeggiamenti degli avversari, che non saranno dunque visualizzati a schermo. Al contrario, la telecamera in-game andrà a concentrarsi sui propri calciatori e sulle reazioni di questi ultimi al goal subito. Tale preferenza potrà essere impostata sia in FIFA Ultimate Team sia in tutte le altre modalità di gioco di FIFA 22. Insomma, una piccola modifica, che potrebbe però risultare molto gradita agli sportivi virtuali più suscettibili!



FIFA 22 sarà disponibile a partire dal prossimo 17 settembre su PC, console e Google Stadia e porterà con sé anche molte novità per la modalità Carriera. Pronti a scendere in campo?