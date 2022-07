FIFA 22 e Amazon Prime Gaming: pacchetti speciali FUT da riscattare gratis

In seguito alla questione dell'iniziativa Shapeshifters di FIFA 22, torniamo ad approfondire le novità calcistiche in casa Electronic Arts. Infatti, Amazon Prime Gaming in questo periodo sta offrendo molteplici benefici agli appassionati di videogiochi, compresi pacchetti speciali gratuiti per FIFA 22 Ultimate Team.

A tal proposito, al momento in cui scriviamo è possibile ottenere in questo modo i pacchetti Prime Gaming 8 e 9. Il primo contiene 7 Giocatori Rari Oro, 2 Scelta Giocatore OVR 82, 12 Consumabili Rari e 1 Prestito Giocatore Prime Icon (5 partite), mentre il secondo include 7 Giocatori Rari Oro, 2 Scelta Giocatore OVR 82, 12 Consumabili Rari e 1 Prestito Giocatore Prime Icon a scelta OVR 90+ (10 partite). Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di un'occasione interessante per migliorare la propria rosa su FIFA Ultimate Ultimate. Di seguito i dettagli su come riscattare questi benefici legati ad Amazon Prime Gaming.

Come riscattare gratis i pacchetti speciali Amazon Prime Gaming per FIFA Ultimate Team

Collegatevi mediante un browser qualsiasi alla pagina di FIFA 22 su Amazon Prime Gaming; Fate clic sul tasto "Accedi" ed eseguite l'accesso con il vostro account Amazon Prime; Premete sul pulsante "Riscatta ora" relativo al primo pacchetto; Fate clic prima sul tasto "Continua" e poi su quello "Vai a Electronic Arts"; Premete sul pulsante "Consenti" ed effettuate l'accesso con il vostro profilo EA; Fate clic sul tasto "COLLEGA ACCOUNT" (verificando ovviamente che sia tutto corretto), premendo in seguito sul pulsante "Completa il riscatto"; D'ora in poi vi basterà premere sul tasto "Riscatta ora" per avere i successivi pacchetti: ricordatevi di effettuare quest'operazione per il secondo pacchetto disponibile.

Perfetto, adesso troverete i pacchetti su Ultimate Team la prossima volta che avvierete FIFA 22. Da notare, tra l'altro, il fatto che sono previsti altri benefici di questo tipo per i mesi di luglio, agosto e settembre 2022, quindi potreste voler tornare a effettuare quest'operazione in futuro.