FIFA 22 TOTS: aperte le votazioni per il Team of the Season della Premier League

Dopo aver chiuso le votazioni per il Team of the Season della Community, dandoci appuntamento al 29 aprile per il reveal della squadra, EA Sports ha dato ufficialmente il via alle selezioni del Team of the Season della Premier League 2021/2022!

La massima competizione calcistica inglese sta regalando a tutti gli appassionati un'accesa lotta al vertice tra il Manchester City e il Liverpool, attualmente separate da un solo punticino, oltre che una battaglia serrata per la salvezza. In attesa di scoprire quale squadra si aggiudicherà il titolo, EA Sports sta chiedendo a tutti i giocatori di FIFA 22 di scegliere i migliori calciatori della stagione 2020/2021. A seguire trovate la lista completa dei candidati.

FIFA 22 | Nomination Team of the Season della Premier League

Portieri

Alisson - Liverpool

Aaron Ramsdale - Arsenal

José Sá - Wolverhampton

Ederson - Manchester City

De Gea - Manchester United

Difensori

Virgil van Dijk - Liverpool

Andrew Robertson - Liverpool

João Cancelo - Manchester City

Trent Alexander Arnold - Liverpool

Rúben Dias - Manchester City

Kyle Walker-Peters - Southampton

Joël Matip - Liverpool

Cristian Romero - Tottenham Hotspur

Centrocampisti

Kevin De Bruyne - Manchester City

Bruno Fernandes - Manchester United

Bernardo Silva - Manchester City

Bukayo Saka - Arsenal

James Ward-Prowse - Southampton

Fabinho - Liverpool

Rodri - Manchester City

Martin Ødegaard - Arsenal

Jarrod Bowen - West Ham United

Declan Rice - West Ham United

Raphinha - Leeds

Conor Gallagher - Crystal Palace

Saïd Benrahma - West Ham United

İlkay Gündoğan - Manchester City

Rúben Neves - Wolverhampton

Attaccanti

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Harry Kane - Tottenham Hotspur

Heung Min Son - Tottenham Hotspur

Raheem Sterling - Manchester City

Sadio Mané - Liverpool

Mohamed Salah - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Riyad Mahrez - Manchester City

Ivan Toney - Brentford

Diogo Jota - Liverpool

Michail Antonio – West Ham United

Potete votare i vostri calciatori della Premier League preferiti dirigendovi a questo indirizzo. I più votati entreranno a far parte del Team of the Season della Premier League e verranno premiati con delle carte speciali in-form con attributi maggiorati. Le votazioni saranno attive fino alle 19:00 del 25 aprile, mentre il reveal del TOTS della Premier League avverrà venerdì 6 maggio.