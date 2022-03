FIFA 22, Apex Legends e Rainbow Six Siege: team russi bannati nei tornei eSport

A seguito dell'invasione della Russia in Ucraina e del conflitto tra le due nazioni che continua a perpetrarsi ormai da alcune settimane, sia Electronic Arts che Ubisoft hanno deciso di porre un veto ai team russi che avrebbero dovuto partecipare alle competizioni eSport di FIFA 22, Apex Legends e Rainbow Six Siege.

La decisione del publisher giunge a due settimane di distanza dall'annuncio della ESL, che era già intervenuta per bannare i team russi dalla Pro League.

"Continuiamo a essere scioccati dal conflitto che si sta svolgendo in Ucraina e ci uniamo alle tante voci in tutto il mondo nel chiedere la pace e la fine dell'invasione", ha dichiarato EA. "Siamo solidali con il popolo ucraino. Abbiamo deciso di rimuovere Russia e Bielorussia come paesi idonei nei nostri programmi eSport. Con effetto immediato, giocatori e squadre in Russia e Bielorussia non sono eleggibili per partecipare alle Apex Legends Global Series e EA Sports FIFA 22 Global Series".

Queste invece le parole diffuse da Ubisoft: "Alla luce della tragedia in corso in Ucraina, tutte le competizioni ufficiali del nostro portfolio di giochi in Russia, come la Major League russa di Rainbow Six Siege, sono sospese. I giocatori russi potranno ancora prendere parte a competizioni regionali e internazionali se lo desiderano, ma saranno tenuti a competere solo dopo aver accettato di partecipare in forma neutrale".