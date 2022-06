FIFA 22 arriva a breve su EA Play e Xbox Game Pass Ultimate: annunciata la data

A breve distanza dall'inclusione di FIFA 22 tra i giochi PlayStation Plus gratis di giugno, arriva la conferma definitiva dell'imminente debutto del gioco anche nei servizi di abbonamento EA e Microsoft.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, Electronic Arts ha infatti annunciato che il suo ultimo titolo calcistico entrerà a far parte del catalogo EA Play a partire dalla prossima settimana. Con il debutto di FIFA 22 nel servizio, il titolo diventerà automaticamente accessibile - senza costi aggiuntivi - anche a tutti i giocatori abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. L'abbonamento Microsoft, lo ricordiamo, include infatti anche l'accesso integrale al catalogo di EA Play.

L'aggiunta di FIFA 22 ai servizi di abbonamento dispone già di una data precisa, con l'aggiunta in programma per il prossimo giovedì 23 giugno 2022. Tra pochi giorni, dunque, gli abbonati EA Play e Xbox Game Pass Ultimate potranno fruire senza alcun costo aggiuntivo di tutti i contenuti proposti dal simulatore calcistico, tra modalità di gioco multiplayer e possibilità di divertimento in solitaria.



Per tutti i giocatori pronti a dare il calcio d'inizio nel gioco, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida ai trucchi e alle migliori strategie in FIFA 22, a cura del nostro Giovanni Panzano.