FIFA 22 avrà la colonna sonora più grande della serie: ascolta oltre 40 brani in anteprima

All'interno di FIFA 22 sarà possibile ascoltare qualcosa come 122 brani. Nel darne conferma, Electronic Arts spiega che si tratterà della colonna sonora più grande e variegata che sia mai stata integrata in un capitolo della propria serie calcistica.

Dopo aver svelato i Rating FIFA 22 dei calciatori più forti del mondo, i rappresentanti di EA Sports si affacciano sui social per illustrare nel dettaglio i propri piani legati al "panorama sonoro" che accompagnerà gli appassionati della prossima simulazione calcistica tra una partita e l'altra.

Dei 122 brani annunciati da EA, 52 saranno completamente inediti e andranno a impreziosire la colonna sonora principale: nella raccolta ci sarà spazio per tracce dei generi più disparati, con la partecipazione di artisti come Polo & Pan, Bakar, CHYRCHES e Glass Animals. La soundtrack di FIFA 22 proporrà artisti di 27 Paesi diversi, come gli alt-rock australiani Bloodmoon, il cantante newyorkese Casper Caan, la cantante soul londinese Hope Tala e il talento brasiliano Caio Prado.

A questi, si aggiungeranni anche i 70 brani della colonna sonora di FIFA 22 Volta, anche se con un'atmosfera diversa che verrà rappresentata da artisti del panorama hip-hop, grime ed electro. In quest'ambito, spiccano i nomi di Swedish House Mafia, AJ Tracey, DJSnake e CHIKA. Se desiderate ascoltare in anteprima la colonna sonora di FIFA 22, trovate più di 40 tracce nelle playlist aperte per l'occasione da Electronic Arts su Spotify, Deezer e Apple Music.