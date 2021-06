FIFA 22 avrà una modalità carriera online? Indizi da un'offerta di lavoro

FIFA 22 potrebbe includere tra i suoi contenuti una modalità carriera online, una novità assoluta per il franchise calcistico di Electronic Arts. A lasciare intendere questa possibilità e un'offerta di lavoro diffusa da EA.

Il colosso americano starebbe infatti cercando un online software engineer che possa aiutare il team a sviluppare diversi elementi relativi alle componenti in rete del nuovo capitolo della serie, citando apertamente una modalità carriera online oltre all'Ulimate Team e alle semplici infrastrutture di rete. Ciò lascerebbe quindi intendere che EA voglia fare le cose ancora più in grande con la prossima iterazione del brand introducendo finalmente una feature da tempo richiesta dai fan e che permetterebbe di poter giocare una carriera anche assieme ai propri amici in rete. Al momento però non è chiaro se questa ipotetica carriera online sarà una modalità a sé stante o se invece sarà parte integrante della regolare carriera offline già vista nei vari predecessori degli scorsi anni.

Non resta che attendere maggiori dettagli e chiarimenti da parte di EA non appena svelerà in maniera ufficiale il gioco prossimamente. Nel frattempo possiamo ipotizzare quali licenze ci saranno in FIFA 22 in termini di squadre e campionati. Di recente si è inoltre discusso se FIFA 22 sarà partner ufficiale della Serie A TIM.