FIFA 22 Best of TOTW: disponibile il Team 1 con il meglio della Squadra della Settimana

Per il fine settimana e in pieno hype pre-Black Friday, EA Sports propone a tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team il nuovo evento Best of TOTW.

Per dare forma alle squadre Best of TOTW, EA Sports ha pescato i migliori giocatori tra quelli che hanno già ricevuto una carta in-form nel corso delle dieci edizioni della Squadra della Settimana messe a disposizione fino ad oggi in FIFA 22 Ultimate Team. Ecco a voi gli undici calciatori del Team 1!

Best of TOTW - Team 1

Kylian Mbappé 92 - Paris Saint-Germain

Mohamed Salah 91 - Liverpool

Heung-min Son 90 - Tottenham

Luis Suarez 89 - Atletico Madrid

Leon Goretzka 88 - Bayern Monaco

Phil Foden 86 - Manchester City

Jesús Navas 86 - Siviglia

Roberto Firmino 86 - Liverpool

Hernandez 86 - Milan

Vinicius Jr. 85 - Real Madrid

Dayot Upamecano 84 - Bayern Monaco

Le carte del Team 1 del Best of TOTW sono già nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo piuttosto limitato. Avete tempo fino alle 19 di sabato 27 novembre per pescarle, dopodiché saranno sostituite da quelle appartenenti al Team 2. Già che ci siete, date anche un'occhiata alla Squadra della Settimana 10 di FIFA 22 Ultimate Team: ci sono Leonardo Bonucci 86 e Lionel Messi 94!