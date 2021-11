FIFA 22 Best of TOTW: disponibile il Team 2 con Neymar 92 e Kane 91

Proseguono le iniziative del Black Friday in FIFA 22 Ultimate Team, che in questi giorni sta accogliendo numerosi contenuti sbloccabili. Nelle scorse ore è arrivato il turno di una nuova squadra Best of TOTW.

Le squadre Best of TOTW sono composte da una serie di grandi calciatori scelti tra coloro che hanno già ricevuto una carta in-form nel corso delle dieci edizioni della Squadra della Settimana apparse fino ad oggi in FIFA 22 Ultimate Team (qui trovate il TOTW 10). Dopo la prima squadra, lanciata il 25 novembre, oggi è arrivato il turno del Team 2. Eccolo al gran completo!

Best of TOTW | Team 2

Neymar Jr 92 - Paris Saint-Germain

Harry Kane 91 - Tottenham

Karim Benzema 91 - Real Madrid

Joshua Kimmich 90 - Bayern Monaco

Mané 90 - Liverpool

Marquinos 88 - Paris Saint-Germain

João Cancelo 87 - Manchester City

Yannick Carrasco 86 - Atletico Madrid

Nicolò Barella 86 - Inter

Gabriel Jesus 86 - Manchester City

Memphis Depay 86 - Barcellona

Tutte le carte del Team 2 del Best of TOTW sono già disponibili nei pacchetti, dove rimarranno per un periodo piuttosto limitato, ossia fino a martedì 30 novembre. Ne approfittiamo per ricordarvi che in FIFA 22 Ultimate Team è disponibile anche la squadra Signature Signings, che celebra i trasferimenti di maggior successo della recente storia calcistica. Alle 15:00 di oggi 28 novembre è anche attesa una mini-release di Signature Signings.