FIFA 22: la Beta PS4/PS5 si aggiorna, novità in arrivo a breve?

A distanza di qualche giorno dalla comparsa sul database del PlayStation Store della Beta di FIFA 22, ecco che i server del servizio targato Sony accolgono un importante aggiornamento per la versione di prova del titolo calcistico.

A fornirci questa interessante informazione è come sempre PlayStation Game Size su Twitter, il quale evidenzia come la nuova versione della Beta abbia dimensioni molto più generose rispetto alla precedente: parliamo infatti di 57,687 GB per la versione 1.000.001 contro i 39,067 GB della versione 1.000.000. Sempre secondo l'utente Twitter, sul database Sony sono presenti due voci contrassegnate dal cosiddetto TitleID, ovvero il codice che contraddistingue i vari prodotti. In questo caso possiamo notare due diversi ID, 'R1 : PPSA04082' e 'R2 : PPSA04081', indizio che potrebbe confermare i dubbi circa l'arrivo del gioco sia su PlayStation 5 che sulla console di vecchia generazione targata Sony.

In attesa di saperne di più in occasione dell'EA Play Live, evento che si terrà in diretta streaming il prossimo 22 luglio 2021 e sarà preceduto da altri appuntamenti legati ai titoli sportivi, vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa ha iniziato a circolare una voce di corridoio secondo la quale FIFA 22 avrà una modalità carriera online.