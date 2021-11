FIFA 22 Black Friday: Karim Benzema protagonista di una Sfida Creazione Rosa Flashback

In FIFA 22 è festa grande: in occasione del Black Friday, EA Sports ha lanciato una nuova serie di iniziative volte ad aumentare il coinvolgimento della community. Oltre al Team 1 di Best of TOTW e la Squadra Signature Signings, la compagnia ha promesso anche una nuova serie di Sfide Creazione Rosa e Obiettivi.

Pochi minuti fa, è stata messa a disposizione una nuova Sfida Creazione Rosa Flashback tutta dedicata all'attaccante francese del Real Madrid Karim Benzema. La carta in palio, dal valore complessivo di 86, è nata per celebrare le grandi performance di cui si è reso protagonista il calciatore nel corso del campionato spagnolo del 2016/2017, quando ai suoi piedi indossava gli scarpini x16/x17. Potete dare un'occhiata alle statistiche della sua carta nell'immagine d'anteprima in calce a questa notizia.

C'è da dire, in ogni caso, che il lancio di questa Sfida Creazione Rosa Flashback sta generando più di qualche dibattito in rete. Il motivo è chiaramente legato al suo tempismo. La nuova SBC arriva infatti a pochissimi giorni dalla condanna subita da Benzema, il quale dovrà scontare un anno di carcere con pena sospesa per il suo coinvolgimento nel ricatto a Mathieu Valbuena, un fatto risalente al 2015. Sono molti gli utenti a ritenere fuori luogo la presenza di Benzema nell'evento, visti i fatti di cui sopra (basta farsi un giro sotto ai commenti del post su Twitter).