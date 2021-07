FIFA 22, bonus preordini e prezzi: tutti i dettagli su Ultimate e Standard Edition

Con il primo trailer ufficiale di FIFA 22, Electronic Arts ha alzato il sipario su di una specifica caratteristica delle versioni next-gen della produzione sportiva.

Le edizioni del gioco per PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia saranno infatti le uniche a supportare le caratteristiche specifiche della HyperMotion Technology, con la quale EA mira a rendere sempre più realistiche le animazioni in-game. Tutte le altre versioni di FIFA 22, atteso anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One, includeranno comunque diverse migliorie, ma non l'innovativa feature next-gen.

Disponibili sin da ora, i preordini di FIFA 22 offriranno l'accesso ad alcuni bonus esclusivi a seconda delle versioni. Ecco le caratteristiche di ognuna:

Oggetto Giocatore TOTW 1;

Oggetto Kylian Mbabbé in prestito: per 5 partite FUT;

Ambasciatore FUT a scelta in prestito: Alaba, Foden o Son per 3 partite FUT;

Talento locale Modalità Carriera;

Offerta a tempo limitato, con scadenza l'11 agosto: Oggetto giocatore Eroi FUT

Oggetto giocatore Da tenere d'occhio

Accesso anticipato di 4 giorni (quindi dal 27 settembre)

Dual Entitlement - aggiornamento gratuito per console PlayStation®5

4.600 FIFA Points

Oggetto giocatore Squadra della settimana 1

Oggetto Kylian Mbappé in prestito

Ambasciatore FUT a scelta in prestito

Talento locale modalità Carriera

Versione di prova in accesso anticipato di 10 ore a partire dal 22 settembre 2021

Bonus PE stagione Ultimate Team

Abbigliamento stagione VOLTA FOOTBALL

Oggetti personalizzazione Stadio FUT mensili

Ottieni il 10% di sconto sulla prenotazione

I giocatoripotranno inoltre usufruire di alcuni ulteriori bonus esclusivi:

In chiusura, ricordiamo che la data di lancio di FIFA 22 è stata fissata al 1 ottobre 2021, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia.