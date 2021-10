FIFA 22 in bundle con DualSense in offerta su Amazon ad un prezzo speciale

Ottima promozione per i possessori di PlayStation 5 intenzionati ad acquistare il nuovo capitolo calcistico di Electronic Arts FIFA 22, il gioco è infatti in offerta quest'oggi su Amazon in un bundle speciale con il nuovo DualSense 5.

Entrambi i prodotti possono essere acquistati al prezzo speciale di 128 euro, con lo sconto del 14% dal prezzo di listino di 149,98 euro, un'ottima occasione per aggiungere un controller aggiuntivo alla vostra console per appassionanti sfide con i vostri amici a FIFA 22.

Clicca qui per acquistare FIFA 22 in bundle con il DualSense 5 ad un prezzo speciale su Amazon



Se vi siete persi la nostra recensione di Gabriele Laurino, vi rimandiamo al link dove potete leggere pregi e difetti del nuovo capitolo del famoso franchise.

Se invece siete interessati solamente all'acquisto del gioco, in questo momento è in offerta ad un prezzo scontato per tutte le piattaforme, è infatti acquistabile a 39,51 euro per Nintendo Switch, 64,80 euro per PlayStation 4, 69,02 euro per PlayStation 5, 68,99 euro per Xbox One o 69,37 euro per Xbox Series X.

Per risparmiare ulteriormente su questi articoli già scontati o su tutte le altre offerte che vi segnaliamo, su Amazon sono attive anche altre promozioni combinabili, come la possibilità di ottenere 10 euro di buono sconto caricando la prima foto su Amazon Photos oppure 5 euro di buono Amazon ascoltando il primo brano su Amazon Music Free.