FIFA 22, i calciatori più promettenti della modalità Carriera: c'è anche Chiesa!

Tra i migliori giocatori a Cinque Stelle, i molteplici parametri legati ad ogni calciatore e la vasta rosa di atleti disponibile nel gioco, destreggiarsi come allenatori in FIFA 22 non è sempre immediato.

Per aiutare i giocatori ad affrontare al meglio la Modalità Carriera, è però possibile affidarsi ai suggerimenti di Electronic Arts in persona, che ha stilato un'interessante lista dei calciatori con maggior potenziale. Tra questi ultimi, spiccano anche diversi professionisti italiani, tra Federico Chiesa e Gianluigi Donnarumma, entrambi distintisi nel corso degli Europei 2020. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo degli atleti premiati da EA:

Federico Valverde : potenziale 89 (valore complessivo di 83);

: potenziale 89 (valore complessivo di 83); Federico Chiesa : potenziale 89 (valore complessivo di 83);

: potenziale 89 (valore complessivo di 83); Mason Mount : potenziale 89 (valore complessivo di 83);

: potenziale 89 (valore complessivo di 83); Jules Koundé : potenziale 89 (valore complessivo di 83);

: potenziale 89 (valore complessivo di 83); Marcus Rashford : potenziale 89 (valore complessivo di 85);

: potenziale 89 (valore complessivo di 85); Ansu Fati : potenziale 90 (valore complessivo di 76);

: potenziale 90 (valore complessivo di 76); Ryan Gravenberch : potenziale 90 (valore complessivo di 78);

: potenziale 90 (valore complessivo di 78); Vinicius Jr. : potenziale 90 (valore complessivo di 80);

: potenziale 90 (valore complessivo di 80); Dayot Upamecano : potenziale 90 (valore complessivo di 82);

: potenziale 90 (valore complessivo di 82); Ferran Torres : potenziale 90 (valore complessivo di 82);

: potenziale 90 (valore complessivo di 82); Pedri : potenziale 91 (valore complessivo di 81);

: potenziale 91 (valore complessivo di 81); Joao Felix : potenziale 91 (valore complessivo di 83);

: potenziale 91 (valore complessivo di 83); Matthijs de Ligt : potenziale 91 (valore complessivo di 85);

: potenziale 91 (valore complessivo di 85); Jadon Sancho : potenziale 91 (valore complessivo di 87);

: potenziale 91 (valore complessivo di 87); Kai Havertz : potenziale 92 (valore complessivo di 84);

: potenziale 92 (valore complessivo di 84); Phil Foden : potenziale 92 (valore complessivo di 84);

: potenziale 92 (valore complessivo di 84); Tren Alexander-Arnold : potenziale 92 (valore complessivo di 87);

: potenziale 92 (valore complessivo di 87); Erling Haaland : potenziale 93(valore complessivo di 88);

: potenziale 93(valore complessivo di 88); Gianluigi Donnarumma : potenziale 93(valore complessivo di 89);

: potenziale 93(valore complessivo di 89); Kylian Mbappé: potenziale 95 (valore complessivo di 91);

Per tutti i dettagli sul calcistico EA, lo ricordiamo, sulle nostre pagine è disponibile la ricca recensione di FIFA 22 firmata da Gabrielel Laurino.