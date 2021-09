FIFA 22: quali sono i calciatori più veloci? La classifica aggiornata

Dal 22 settembre FIFA 22 è giocabile in anticipo dagli abbonati EA Play e EA Play PRO, in attesa dell'uscita ufficiale (fissata per il primo ottobre) continuiamo a dare uno sguardo alle classifiche dei migliori giocatori di FIFA 22, soffermandoci in questo caso sui calciatori più veloci.

EA Sports ha diffuso l'elenco dei nove calciatori più veloci di FIFA 22, al primo posto troviamo Kylian Mbappè del PSG (testimonial di copertina del nuovo FIFA), a seguire Adama Traore in forza ai Wolverhampton Wanderers e sul gradino più basso del podio Alphonso Davies del Real Madrid.



FIFA 22 calciatori più veloci

Kylian Mbappè 97 PSG Adama Traore 96 Wolverhampton Wanderers Alphonso Davies 96 Real Madrid Daniel James 95 Leeds United Achraf Hakimi 95 PSG Vinicius Jr 95 Real Madrid Gerrit Holtmann 94 VfL Bochum Ismaila Sarr 94 Watford Georges Nkoudou 94 Besiktas

In classifica trovano spazio anche, Achraf Hakimi del PSG e Vinicius Jr del Real Madrid, mentre non ci sono atleti di Serie A tra i primi nove calciatori più veloci di FIFA 22.Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di FIFA 22 in attesa della recensione , inoltre vi segnaliamo un trucco che vi permetterà di giocare a FIFA 22 per 20 ore su PS5 se siete abbonati ad EA Play,