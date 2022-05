FIFA 22, cambiano tempi rilascio TOTS: Serie A il 3 giugno, ROTW il 4 giugno

A qualche giorno dal reveal del TOTS Ligue 1, la Squadra della Stagione del massimo campionato francese, il team di EA ha comunicato nuove tempistiche per il rilascio del Team of the Season per il Resto del Mondo: vediamo assieme il calendario completo per le ultime parti della campagna ancora in corso.

La campagna FIFA TOTS è in pieno svolgimento dal 29 aprile e, come ben sanno i fan della serie calcistica, garantisce l’accesso a carte di alto livello per FIFA Ultimate Team. Dopo l’ultima uscita della Belgium Pro League avvenuta il 29 maggio e la prossima dedicata alla nostra, cara Serie A il 3 giugno, il programma prevedeva il lancio della serie TOTS Resto del Mondo sempre il 3 giugno.

Tuttavia, EA il 30 maggio scorso – ovvero ieri – ha confermato che i ROTW (Rest of the World) sono stati posticipati al 4 giugno; queste 24 ore di differenza riguarderanno anche gli ultimi TOTS per MLS, Ultimate TOTS e CONMEBOL, i quali verranno così rispettivamente lanciati il 5, 10 e 12 giugno 2022.

Ricordiamo che tra i TOTS per il Resto del Mondo si troveranno giocatori di singoli club non associati a campionati con licenza nel gioco, tra cui Dinamo Zagabria, Olympiacos CFP e Shakhtar Donetsk. Preparate quindi i vostri FIFA Coins e FIFA Points per accedere a tutti i migliori giocatori di vostro interesse per il vostro FUT.

Nel mentre, ricordiamo che su FIFA 23 ci saranno due grandi competizioni internazionali: la Coppa del Mondo Qatar 2022 e il Campionato mondiale di calcio femminile 2023.