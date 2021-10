FIFA 22: ecco quali sono le canzoni della serie più ascoltate su Spotify

FIFA 22 è finalmente disponibile ma non esiste FIFA senza musica: da anni ormai il videogioco di calcio Electronic Arts può vantare una colonna sonora di grande impatto con brani di artisti di fama internazionale. Ma quali sono le canzoni di FIFA più ascoltate in assoluto?

Spotify fa sapere che dal 1997 ad oggi il brano della colonna sonora di FIFA più ascoltato in assoluto è The Nights di Avicii presente nella colonna sonora di FIFA 15 mentre il brano top in Italia dal 2015 è Habibi di Ghali.

La canzone più amata della colonna sonora di FIFA 22 è seaside_demo di SEB mentre il brano più ascoltato in Italia è Oliver Twist di ArrDee. La canzone più popolare nel mondo della colonna sonora di FIFA 22 Volta è West Ten di AJ Tracy e Mabel, mentre in Italia è Never come back di Caribou.

Steve Schur, Worldwide Executive/President, Music di EA ha dichiarato: "Da più di 20 anni, le colonne sonore di FIFA sono tra i principali eventi musicali al mondo. Gli artisti che abbiamo presentato e i confini musicali e geografici che abbiamo cancellato rappresentano il multiculturalismo come non è mai avvenuto prima, e la miglior versione della globalizzazione. Inizialmente, le colonne sonore di FIFA riflettevano la cultura mondiale, in seguito hanno iniziato ad influenzarla. Oggi le colonne sonore FIFA sono diventate cultura."

