FIFA 22 Capitani FUT: Di Natale, Insigne e Quagliarella tra gli Eroi del Team 1

Electronic Arts presenta gli Eroi Ultimate Team della prima serie di Capitani FUT di FIFA 22, una selezione di campioni del presente e del passato conosciuti in tutto il mondo per il carisma e le abilità dimostrate negli anni di carriera trascorsi come capitani o vicecapitani del proprio club di riferimento.

I Capitani FUT si differenziano dalle versioni "base" degli Eroi FUT per una serie di migliorie alle statistiche applicate alla rispettiva Carta Ultimate Team, con tanto di veste grafica rinnovata, immagine dinamica inedita e una nuova storia del profilo basata, appunto, sul periodo della carriera trascorso come capitano.

Antonio Di Natale

Freddie Ljungberg

Clint Dempsey

Diego Milito

Lorenzo Insigne

Fabio Quagliarella

Hugo Lloris

Tyrone Mings

Mark Noble

Léo Dubois

Wissam Ben Yedder

Muniain

Christian Günter

Jonas Hector

Marco Reus

La disponibilità dei Capitani Eroi FUT nella campagna di FIFA 22 sarà solo per un periodo di tempo limitato. Le carte speciali del Team 01 saranno disponibili da oggi, venerdì 8 aprile, fino alle ore 19:00 del 22 aprile, come parte dei pacchetti delle Sfide Creazione Rosa, ivi comprese le SCR Momenti Icona giornalieri. Nel primo elenco di Capitani Eroi FUT stilato da EA troviamo Di Natale, Insigne e Quagliarella, oltre a campioni internazionali come Diego Milito, Marco Reus e Hugo Lloris.